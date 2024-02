Presidente do São Paulo critica juíza e nota do Santos antes de clássico: “Arbitragem insegura” 

Julio Casares afirma que contestação do rival para escalação de Edina Alves atrapalhou o trabalho da árbitra: “A gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo”

O presidente do São Paulo, Julio Casares, fez um pronunciamento depois da derrota por 1 a 0 para o Santos reclamando da arbitragem de Edina Alves no clássico desta quarta-feira, no Morumbis.

No jogo, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o VAR foi protagonista ao ajudar a marcar o pênalti convertido por Morelos que deu a vitória ao Santos e a anular o gol de Erick, do Tricolor.

“Nós não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco minha opinião, a instituição coloca uma opinião, a não ser em questões lamentáveis. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, desproporcionalmente marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim, o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem prejudicou, inclusive, mal posicionada”, falou Casares.

Na última segunda-feira, dois dias antes do clássico, a diretoria do Santos havia se pronunciado por nota oficial criticando a escalação de Edina Alves para o clássico por “graves erros do passado”, em um clássico contra o São Paulo, em 2022.

“A gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo. A Federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Não é uma nota que desestabiliza um árbitro. Eu acho profundamente lamentável, até 10 minutos de acréscimos foi pouco. Não é choro, não é pelo resultado, mas nós temos que preparar os árbitros psicologicamente para não entrarem em campo pressionados por uma nota. Lamentamos a arbitragem de hoje, ela não deixou a bola rolar”, completou.

O São Paulo volta a campo no sábado, às 18h, contra o Red Bull Bragantino, novamente no estádio do Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do ge