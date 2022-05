Presidente do São Caetano é preso em operação da Polícia Civil que investiga esquema de lavagem de dinheiro 

Manoel Sabino Neto, que também é presidente da Associação Circuito das Compras, é um dos investigados em operação batizada de “Hades”.

O presidente do São Caetano, Manoel Sabino Neto, foi preso na manhã desta segunda-feira (23.mai) durante operação da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e outros delitos no comércio popular de São Paulo, localizado na região do Brás.

Sabino foi preso em sua residência, em Alphaville. Ao todo, a operação cumpriu 12 mandados de prisão e outros 23 de busca e apreensão.

Manoel Sabino Neto, que também é presidente da Acircom (Associação Circuito das Compras), assumiu a gestão do São Caetano em maio de 2021. O dirigente prometeu investimentos no clube e chegou a anunciar o pentacampeão Edmílson como consultor.

Além de Edmílson, a gestão de Sabino contratou o centroavante Ricardo Oliveira para a disputa da segunda divisão estadual deste ano. O veterano deixou o clube após dez dias, sem entrar em campo. Outra contratação que gerou repercussão foi a do cantor Livinho, astro do funk, que disputou a Copa Paulista de 2021 pelo Azulão.

Finalista da Libertadores da América em 2004, o São Caetano vive um dos piores momentos em sua história. Rebaixado no Paulistão de 2021, o time acabou eliminado na primeira fase da Série A2 nesta temporada.

Sem competições nacionais no calendário, o São Caetano segue a preparação visando a disputa da Copa Paulista, que tem início previsto para 3 de julho. O Azulão integra o Grupo 3, ao lado de Água Santa, Portuguesa, Oeste, EC São Bernardo e Juventus.

Veja abaixo a nota da Policia Civil sobre a operação:

Policiais civis da 1ª Seccional (Centro) e do 12° DP (Pari), realizam na manhã desta segunda-feira (23), a Operação Hades. A ação, que faz parte da Operação Sufoco, tem o objetivo de reprimir as atividades de uma organização criminosa que atua no comércio popular, destinada à prática de vários delitos, incluindo a lavagem de dinheiro. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, obtidos a partir de trabalhos de inteligência e investigação. A Operação está em andamento e conta com a participação de 40 policiais civis e 20 viaturas. Mais detalhes serão passados ao término da ação.

O que diz o São Caetano?

O São Caetano Futebol vem por meio deste se manifestar que a operação realizada pela Polícia Civil na manhã de hoje não tem nenhuma ligação com o clube de futebol e que segundo os advogados do presidente Sabino trata-se de uma ação contra irregularidades na feira de rua do Brás e não do Circuito de Compras, onde ele é um dos responsáveis.

O advogado Fabio Tumes, responsável pelos interesses do presidente Manoel Sabino e do São Caetano Futebol emitiu a seguinte nota para a imprensa.

“Trata-se um grande equívoco.

Estão associando o Sr. Sabino, presidente da Acircom, aos comerciantes de rua da Feira da Madrugada, no Brás. A operação é direcionada aos comerciantes que atuam “nas ruas” do Brás e Sabino atua exclusivamente com comerciantes que atuam dentro do Shopping Circuito das Compras, estes todos regulares e representados pela Acircom.

Houve extremo excesso e precipitação quanto a forma de cumprimento e quanto ao envolvimento de meu cliente. Meras especulações não podem servir para achovalhar a imagem de uma pessoa, tal qual o caso em comento, onde até um clube de futebol foi envolvido, sem ter absolutamente nenhum envolvimento. Com o desdobramento das investigações e averiguações por parte da polícia esperamos que esse episódio seja resolvido de forma sóbria.”

