Presidente do Corinthians diz que vai tentar comprar Yuri Alberto 

Atacante de 21 anos está emprestado até o meio da próxima temporada.

A diretoria do Corinthians está feliz com o desempenho do atacante Yuri Alberto, que marcou cinco gols com a camisa alvinegra e que tem sido importante para o Timão na temporada.

De acordo com o presidente Duílio Monteiro Alves, o clube planeja fazer uma oferta de compra por ele.

Yuri Alberto, que pertence ao Zenit, da Rússia, está emprestado ao Timão até o meio do ano que vem. No negócio, o clube emprestou o atacante Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan pelo mesmo período.

Corinthians e Zenit não fixaram um valor de compra pelo atleta, o que exigirá negociação. Inicialmente, os russos pretendiam estabelecer o preço de venda de Yuri Alberto em 25 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões na cotação atual). Este foi o valor pago pelo clube de São Petersburgo para tirar o jogador do Internacional. O Corinthians entendia que esse valor era muito alto.

“Eu gosto muito dele, tem a cara do Corinthians, treina muito, joga muita bola, corre o jogo todo e tem muita qualidade. Os atletas estão entendendo a forma de ele jogar, bola no espaço, em profundidade, ele ajuda na marcação e faz gols. Estamos contentes, lógico que é nossa intenção comprar, mas vai depender do momento. O Zenit pagou 25 milhões de euros nele e usou muito pouco por conta da guerra. Mas existe a nossa vontade, o Zenit sabe disso”, disse, à “Rádio Craque Neto”.

“Pensando nos valores que o Zenit pagou fica muito difícil, a não ser que a gente envolva jogadores, até mais de um, ou adquira só uma parte. Eu sou muito ansioso, mas estou aprendendo a cuidar de cada problema na sua hora”, completou o dirigente.

O Corinthians já deixou preestabelecidos os preços para vender Ivan e Gustavo Mantuan. Se quiser os atletas em definitivo, o clube russo terá de pagar 4 milhões de euros por 80% do goleiro e 10 milhões de euros por 80% dos direitos do meia-atacante – os valores correspondem a cerca de R$ 20,3 milhões e R$ 50,9 milhões na cotação atual.

Próximo compromisso

O elenco do Corinthians voltou a treinar no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (23.set), no segundo dia de atividades preparatórias para o jogo contra o Atlético-GO, na Neo Química, dia 28, pela 28ª rodada do Brasileirão.