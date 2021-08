Presidente do América-SP procura a polícia após suspeita de venda de resultado na 4ª divisão de SP

A Federação Paulista possui parceria com a empresa SportRadar, que monitora movimentações em bolsas de apostas. Procurada pela reportagem, a entidade não se manifestou até a publicação desta reportagem. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Com duas derrotas em dois jogos, o América-SP é o lanterna do Grupo 1 da quarta divisão do Campeonato Paulista. Fundado em 1946, o time de Rio Preto é um dos mais tradicionais do futebol paulista, com 44 participações na elite estadual, duas na Série A e outras seis na Série B do Brasileiro. Desde 2015, no entanto, está na última divisão paulista.