Presidente diz que São Paulo não venderá jogadores e quer Lucas Moura em 2024: “Nós desejamos” 

Julio Casares afirma que clube mira retomada de protagonismo após o sorteio dos mandos das finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

O São Paulo não será desfalcado pelo mercado antes das finais da Copa do Brasil, segundo o presidente do clube, Julio Casares. Após o sorteio dos mandos de campo das finais do torneio, nesta segunda (28.ago), no Rio de Janeiro, o dirigente afirmou que nenhum atleta será vendido na atual janela – o período de registro das principais ligas europeias termina na sexta-feira.

Casares foi questionado sobre importância de vencer o Flamengo na decisão da Copa do Brasil por causa da premiação em dinheiro, de R$ 70 milhões ao campeão, enquanto o vice fica com menos da metade, R$ 30 milhões. Ele afirmou que não é esse o foco:

“Dinheiro sempre é importante, mas o São Paulo trilha caminho de quem sempre espera legado esportivo. Não vendemos ninguém na janela, não vamos vender ninguém”, afirmou ele.

“Para nós, o aspecto financeiro é importante, mas mais é o legado esportivo e o São Paulo voltando a ser protagonista. Não faço nem contas para isso – completou ele, que preside um clube que busca seu primeiro título de Copa do Brasil.”

O dirigente também comentou sobre a possibilidade de segurar o atacante Lucas para 2024 – o contrato do jogador termina em dezembro.

“O Lucas ficar é desejo que temos, nem é (só em) caso de título. Nós desejamos, ele está muito feliz. Mas é um aspecto a ser trabalhado no dia a dia. A gente gostaria que ele continuasse, independentemente de qualquer resultado.”

O São Paulo decidirá a Copa do Brasil em casa, no Morumbi, no dia 24 de setembro. A partida de ida, no Maracanã, será no dia 17. Durante o dia, o presidente Julio Casares fez reuniões na CBF para definir logística do confronto e arbitragem.

