Presidente da Undime Nacional participará de Webinar de educação

Encontro será no dia 20 de outubro e debaterá o tema “O novo normal e a educação pública: o afeto no mundo digital”

O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia, participará do webinar do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista. O palestrante se junta a outros nomes importantes, que debaterão o tema “O novo normal e a educação pública: o afeto no mundo digital”, no dia 20 de outubro.

Luiz Miguel é doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e está como dirigente municipal de educação do Município de Interesse Turístico de Sud Mennucci desde 2013, além de presidente nacional da Undime.

“Estamos preparando uma programação que agregará muito conhecimento aos nossos educadores. São profissionais que têm acesso à realidade vivida na escola e com outras e novas experiências”, destacou Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

O webinar também contará com a participação do neuropsicólogo Eduardo Shinyashiki, e a pedagoga e pós-graduada em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual de Maringá, Regina Shudo. O webinar será transmitido ao vivo pelo canal do youtube do ADE Noroeste Paulista para profissionais da educação de 65 municípios que integram o grupo. O evento também é aberto para educadores de outras regiões do Brasil.

A organização do encontro, que será promovido em alusão ao CIENP, é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais.

Para participar, é só se inscrever no canal do Youtube do ADE Noroeste Paulista, no endereço www.youtube.com/adenoroestepaulista. Siga também o Arranjo no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista) e no instagram (@adenoroestepaulista).