Presidente da Fifa rebate críticas à Copa do Mundo do Catar: “Não assista”

Gianni Infantino, presidente da Fifa, responde a questões sobre a política do Catar antes da Copa do Mundo: “Hoje me sinto catari. Hoje me sinto africano. Hoje me sinto gay”

O presidente da Fifa concedeu uma entrevista coletiva, na manhã deste sábado (19.nov), em Doha, no Catar. A um dia da abertura da Copa do Mundo, Gianni Infantino foi questionado sobre a política do país sede e discursou a favor das minorias. O governo catari vem sendo criticado por conta do tratamento dado às minorias ao longo de sua história.

“Não assista. É como essas pesquisas que mostram alguns candidatos na frente, e depois eles não ganham. Pega bem para alguns dizer que não vão assistir, porque o Catar isso, porque a Fifa aquilo… mas a gente sabe que essas pessoas vão assistir, talvez escondidos. Porque nada é maior do que a Copa do Mundo. Para estas pessoas, as que vão ver escondidas, eu digo que vai ser a melhor Copa do Mundo da história.”