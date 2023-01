Presidente da Fifa chega ao velório e pede estádios com nome de Pelé a todos os países 

Gianni Infantino se despede do rei do futebol na Vila Belmiro; Funeral de Pelé terá duração de 24h, e corpo do Rei do Futebol será enterrado nesta terça, em Santos.

O presidente da Fifa Gianni Infantino chegou à Vila Belmiro para o velório do Rei Pelé, que começou nesta segunda-feira (2.jan) às 10h. Além de destacar a importância do ídolo para o esporte, o dirigente afirmou que vai pedir a todos os países membros da Fifa para nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador.

“Com muita emoção, tristeza, mas também com sorriso porque ele nos deu muitos sorrisos. Como Fifa, vamos homenagear o “Rei” e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele”, afirmou Infantino.

Além de Infantino, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da Conmebol, Alejandro Domínguez, também já estão no estádio do Santos Futebol Clube para se despedir do maior jogador da história do futebol mundial. O chefe da principal entidade do futebol brasileiro lembrou da vez que viu Pelé em campo.

“Inesquecível, eu tinha 13 anos, mas desde os 9 já ouvia os feitos do Pelé. Era muito difícil ter televisão naquele período, mas a gente ouvia no rádio. O Santos foi jogar em Ilhéus conta a seleção de ilhéus e eu pedi ao meu pai que me levasse para o jogo. É um momento que eu jamais vou esquecer. O Santos venceu por 3 a 1 e ele fez o terceiro gol. A torcida ia a loucura sempre que o Pelé pegava na bola. Acho que todo mundo era Santos, mesmo sendo ilheense”, contou Ednaldo.

Após o começo da cerimônia, Gianni Infantino cumprimentou Edinho, o filho mais velho do Rei Pelé e ex-goleiro do Santos, vice-campeão brasileiro em 1995.

O velório do Rei Pelé durará 24h até que o sepultamento aconteça nesta terça-feira. A cerimônia é aberta a todos os fãs dentro do gramado da Vila Belmiro, estádio santista em que o ídolo jogou.