Presidente da Câmara pede novas máquinas e melhor estrutura para o Patrulha Agrícola

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária desta segunda-feira, o presidente da Casa – vereador Serginho da Farmácia, pediu ao prefeito Jorge Seba que busque recursos para melhorar a estrutura do programa Patrulha Agrícola – atividade que atende um número expressivo de pequenas e médias propriedades rurais, que desempenham papel de extraordinária relevância em termos econômicos e sociais.

Neste sentido, Serginho pediu ao prefeito Seba e ao secretário de Desenvolvimento Econômico – Rodrigo Beleza, que busquem melhorar ainda mais a qualidade do programa, adquirindo novas máquinas e implementos para atender os pequenos produtores rurais que buscam essa atividade para manter os serviços prestados e gerar recursos para o município e aos atendidos.

O objetivo do programa Patrulha Agrícola é fomentar o gargalo e as necessidades do homem do campo prestando todos os serviços que necessitam para o cultivo da safra agrícola, como locação e execução de terraços em nível, bacias de captação, aração e gradeação do solo, subsolagem, calagem, cultivador, roçagem, ensilagem, adubação química e orgânica, plantio, colheita, entre outros.

Essa ação favorece as fontes de produção, mercado, serviços e consumo, bem como denota atenção indispensável ao meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida do homem do campo.

Atualmente, a Patrulha Agrícola do Município é composta por um engenheiro agrônomo, dois auxiliares administrativos e quatro tratoristas responsáveis pela operação de tratores, pá carregadeira e equipamentos, com resultados satisfatórios tanto no aspecto socioeconômico como ambiental, conferindo ganhos imensuráveis no quesito produção e sustentabilidade do setor agropecuário.

“Sabemos que o programa é de suma importância para atender os pequenos produtores agrícolas e temos conhecimento que, tendo diversos maquinários é importante melhorar ainda mais os serviços prestados. Então, estamos tratando com o prefeito Jorge Seba a compra de novas máquinas e insumos para oferecer melhores condições aos produtores rurais que compram os serviços prestados pela Patrulha Agrícola de Votuporanga”, destacou Serginho.