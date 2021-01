Presidente da Câmara Municipal recebe a visita do comandante da Polícia Militar de Votuporanga

Durante o encontro, capitão Navarrete colocou-se à disposição da Câmara de Vereadores e aproveitou para apresentar números sobre a segurança pública do município. Uma das principais reivindicações dos vereadores têm sido quanto a aglomeração de jovens e adultos em praças e locais públicos nesse período de pandemia.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Serginho da Farmácia recebeu em seu gabinete a visita do comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar -capitão André Navarrete. Essa foi a primeira visita oficial do comando da PM ao presidente da Casa de Leis, que assumiu o cargo no último dia 1º.



Durante o encontro, capitão Navarrete colocou-se à disposição da Câmara de Vereadores e aproveitou para apresentar números sobre a segurança pública do município. Uma das principais reivindicações dos vereadores têm sido quanto a aglomeração de jovens e adultos em praças e locais públicos nesse período de pandemia.



O assunto está na pauta dos problemas que estão sendo enfrentados pela Polícia Militar e do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de Votuporanga. O comandante da Polícia Militar informou ao presidente do Legislativo que várias medidas estão sendo tomadas no sentido de evitar a aglomeração de pessoas em locais públicos nesse período de pandemia. Dois pontos são recorrentes dessa situação no momento – o Parque da Cultura e a praça defronte a Estação Ferroviária da cidade.

Capitão Navarrete informou ainda que os índices de criminalidade em Votuporanga estão sofrendo queda importante e isso deve-se também as medidas de segurança pública tomadas pelos setores competentes, órgãos públicos e da própria comunidade votuporanguense. “Recebemos a visita do comandante da Polícia Militar, capitão Navarrete, a Câmara Municipal é parceira da segurança pública e estamos de portas abertas para o diálogo com todos os setores da comunidade”, justificou Serginho.