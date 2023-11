Presidente da Câmara de Fernandópolis visita Legislativo de Votuporanga 

O vereador fernandopolense João Pedro Siqueira foi recebido por parlamentares votuporanguenses, dentre eles, o presidente da Casa, Daniel David.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP recebeu na tarde desta quarta-feira (8.nov), a visita do presidente do Poder Legislativo de Fernandópolis/SP, vereador João Pedro Siqueira (PSDB), para uma visita de cortesia.

Acompanhado de assessores técnicos, João Pedro foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB) e os colegas Jura (PSB), Chandelly Protetor (Podemos) e Mehde Meidão (União Brasil). Também esteve presente, o secretário da Cidade Fábio Okamoto, que falou sobre o trabalho de sua pasta ao presidente João Pedro.

Na ocasião, o chefe do Legislativo fernandopolense buscou informações sobre o andamento de projetos de lei da Câmara de Votuporanga, informações sobre o programa Escola do Legislativo, TV Câmara – transmissão das sessões ordinárias pela TV Unifev e redes sociais, o arquivo central de documentos, o Monumento Histórico do Legislativo, entre outros.

Para o presidente Daniel David “é importante essa troca de informações com a nossa vizinha cidade de Fernandópolis, o Legislativo representa a nossa comunidade e nesta visita pudemos compartilhar nossos projetos”, destacou.

Por sua vez, João Pedro agradeceu a recepção dos vereadores de Votuporanga e colocou a Câmara de Fernandópolis de portas abertas para receber os vereadores votuporanguenses. “Agradecemos a recepção que tivemos pelo presidente Daniel David e demais colegas e é sempre importante essa troca de experiências entre as Casas Legislativas”, ressaltou.