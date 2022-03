Presidente da Câmara comemora manutenção da CATI em Votuporanga 

Serginho da Farmácia (PSDB) afirmou que com relação ao órgão, o próximo passo é melhorar a estrutura física, equipamentos, viaturas e pessoal para que possa ajudar no setor agrícola da região.

O Governo de São Paulo publicou no último sábado, no Diário Oficial a reorganização do setor agrícola estadual, mantendo a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada) de Votuporanga/SP.

Ao todo, serão mantidas 40 CATIs, às quais ficam vinculadas 645 Casas da Agricultura nos municípios paulistas.

O decreto número 66.530 alterou a mudança na estrutura administrativa e fiscal do setor, de dezembro de 2021. O anúncio da primeira mudança causou um movimento no setor político, mobilizando a Prefeitura e o presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia e o deputado e presidente da ALESP, Carlão Pignatari.

Com a alteração publicada, a CATI de Votuporanga é mantida, na prática, com a mesma estrutura de anteriormente. Diante disso, o presidente da Câmara comemorou a alteração do Governo do Estado, mantendo a unidade de apoio ao setor agropecuário em Votuporanga. “Foi uma luta nossa, do prefeito Jorge Seba, com o presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, agora mantemos a CATI em nossa cidade e o próximo passo é melhorar a sua estrutura física, equipamentos, viaturas e novos servidores que possam ajudar no setor agrícola de nossa região”, destacou o parlamentar.