Presidente da Alesp recebe homenagem do 17º Batalhão da PM de Rio Preto nesta sexta-feira

Deputado Carlão Pignatari ganhará maior honraria da corporação local, uma medalha dos 50 anos do agrupamento.

Nesta sexta-feira, 24 de setembro, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, será condecorado com a mais alta honraria concedida pela Polícia Militar de São José do Rio Preto. Ele e outros civis e militares receberão a medalha “Cinquentenário do 17º Batalhão da Polícia Militar do Interior”, outorgada a todos os que auxiliaram as operações da corporação no último ano. A cerimônia está prevista para as 9h30 na sede do batalhão.

A entrega das medalhas faz parte das comemorações dos 57 anos do batalhão, que serão completados no sábado, dia 25.

Carlão Pignatari tem se esforçado para assegurar a segurança das cidades da região, assim como a melhoria na qualidade de vida dos soldados PM, que diariamente se arriscam para defender, proteger e garantir a segurança da população.

Nos últimos meses, o presidente da Assembleia Legislativa intermediou o convênio de mais de 50 municípios da região com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a implementação da Atividade Delegada nas cidades. Com esta ação, que foi intermediada pelo parlamentar, objetivando mais segurança para os cidadãos, policiais militares serão autorizados a trabalhar em seus dias de folga, fardados, com viaturas e acessórios que utilizam em suas funções diárias, nas áreas de interesse da sociedade e de acordo com planejamento e necessidades de cada administração municipal. Cada PM poderá trabalhar por até 8 horas semanais remuneradas, de forma voluntária. Mais segurança e mais qualidade de vida aos PMs.

“Estou emocionado em ser homenageado por esta importante corporação. Nosso trabalho na Alesp é trabalhar fortemente pelo crescimento das cidades em todo o Estado, mas é preciso que para isso tenhamos segurança. Agradeço a cada PM que arrisca sua vida no seu dia a dia para que isso seja possível”, afirma o presidente da Assembleia Legislativa.