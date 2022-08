Presidente da Alesp prestigia municípios do interior em evento de turismo na Capital  

19ª edição do Salão São Paulo de Turismo conta com mais de 100 cidades do Estado, que estão expondo seus roteiros e atrativos aos visitantes.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, na tarde dessa quarta-feira (3.ago), da 19ª edição do Salão São Paulo de Turismo, realizado no Centro de Eventos São Luís, na Capital.

Em visita ao evento, Carlão fez questão de prestigiar os stands dos municípios do interior, que estão expondo seus roteiros e atrativos turísticos para agentes, operadores e profissionais da área.

“O turismo é de extrema importância para nosso Estado e ainda pouco explorado pelos brasileiros e pelo próprio povo paulista. São diversas regiões com paisagens e opções de lazer e entretenimento maravilhosos, como a Região Maravilhas do Rio Grande, que reúne 14 municípios da região Noroeste Paulista”, disse.

Carlão ainda parabenizou organizadores e expositores, destacando que o turismo gera emprego, renda e melhora a vida das pessoas. “O progresso do turismo, especialmente no interior, está transformando muitas vidas. Todas essas cidades e consórcios aqui representados estão de parabéns por valorizarem sua identidade, cultura e belezas naturais”, citou.

A 19ª edição do Salão São Paulo de Turismo conta com a participação de mais de 100 municípios turísticos ou de interesse turístico (MIT).

O evento ainda sedia o 20º Congresso do Turismo Paulista, com diversos cursos e palestras sobre planos de desenvolvimento turístico, política pública de turismo e o uso de dados em inteligência turística, entre outros temas.