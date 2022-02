Presidente da Alesp participa de posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

Nesta sexta-feira, deputado Carlão Pignatari também participou da sessão de posse de novos defensores públicos do Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou nesta sexta-feira (18) da cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Os desembargadores Paulo Galizia e Silmar Fernandes foram escolhidos para comandar a instituição no biênio 2022-2023.

A cerimônia foi realizada de maneira virtual e contou com a presença do governador João Doria, do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Alexandre de Moraes, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Mair Anafe, e do prefeito da Capital, Ricardo Nunes, além de outras autoridades da Justiça do país.

O presidente Carlão Pignatari parabenizou os desembargadores, reforçou a importância da Justiça Eleitoral e declarou sua confiança no trabalho do TRE-SP na defesa da democracia. “Esses discursos contra a urna eletrônica e as fake news trarão um trabalho enorme, mas a gente sabe da competência e do compromisso que cada um dos senhores tem de que a vontade popular seja referendada”, disse.

O ministro Alexandre de Moraes, próximo presidente do TSE, reforçou a luta contra a desinformação durante as eleições. “Estaremos prontos para combater as milícias digitais, os discursos de ódio e os impulsionamentos agressivos. Talvez a grande diferença das eleições de 2018, é que agora a Justiça Eleitoral sabe o que ocorreu e como combater”, afirmou. “Vai ser a nossa principal fonte de cuidado”, afirmou o novo vice-presidente e corregedor Silmar Fernandes.

O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre a confiança da população na urna eletrônica, implementada no Brasil em 1996. Na ocasião, o ministro relembrou o trabalho regional e participação dos deputados na criação dessa reputação. “Não tem ninguém que acompanhe mais a votação zona por zona que os deputados, candidatos a cargos proporcionais. Em cada candidato temos um fiscal do trabalho realizado pela Justiça eleitoral”, afirmou o ministro do TSE.

“Nós, parlamentares, não temos nenhuma dúvida do grande trabalho que a Justiça Eleitoral fez para democracia do Brasil”, complementou Carlão Pignatari.

Durante a posse, foi destacada a importância dos tribunais regionais para a segurança na realização das eleições. Em sua fala, o governador João Doria afirmou que o país enfrenta hoje “um dos momentos mais difíceis e críticos da vida política e eleitoral”, e desejou sucesso aos desembargadores.

Defensoria Pública

Também pela manhã desta sexta (18), o presidente Carlão Pignatari participou da sessão de posse dos novos defensores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Ao todo, foram empossados 19 novos defensores públicos, dentre eles, dez mulheres, que serão responsáveis por atender cidadãos vulneráveis do Estado com orientação jurídica e defesa judicial e extrajudicial.