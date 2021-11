Presidente da Alesp destaca ações do Legislativo no 4º Conexidades, em Olímpia

Carlão Pignatari falou sobre votações de projetos importantes que contribuem com a sociedade.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, destacou, nesta sexta-feira (26/11), durante o 4º Conexidades (Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados), que acontece em Olímpia, na Região Metropolitana de São José do Rio Preto, as ações do Parlamento para todo o Estado.

“Votamos projetos com extrema dificuldade, mas com certeza conseguimos melhorar a arrecadação do Estado de São Paulo, extinguindo empresas públicas, reduzindo benefícios, fazendo com que os projetos de ICMS pudessem ser alterados em um plano que ficasse bom para todos os estados e, com isso, São Paulo voltar a ter um poder de investimento cada vez maior. São quase R$ 25 bilhões investidos esse ano”, afirmou.

O Conexidades começou na última terça-feira (23/11) e termina neste sábado, dia 27. A Alesp participa do encontro e mantém um estande no local para receber visitantes, convidados, parlamentares e autoridades municipais, estaduais e federais. A Rede Alesp transmite os painéis e debates no Youtube. Os telejornais Alesp Notícias 1 e 2 também trazem reportagens especiais sobre o evento e as discussões sobre gestão pública.

Nesta sexta, o deputado federal Geninho Zuliani, ex-vereador e ex-prefeito de Olímpia foi homenageado no Conexidades. Ele recebeu o troféu Competência Pública, pelos trabalhos realizados à população. Na sua fala, Zuliani falou sobre o trabalho de Pignatari na Alesp. “Ele é muito responsável por todos os investimentos que São Paulo tem feito na vida de cada município paulista, na vida de cada prefeito. Foi através do trabalho do Carlão que foi viabilizado na Assembleia as principais reformas, as principais mudanças”, disse.

Por vídeo, o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou que as parcerias com os municípios do Estado serão ampliadas a partir de 2022, por meio do Orçamento que tramita no Legislativo. “Esse recurso vai garantir que as políticas públicas municipalistas continuem acontecendo em São Paulo, não só cumprindo os convênios já realizados, as promessas e os compromissos já assumidos, mas abrindo um novo orçamento para o ano que vem que vai nos permitir ampliar essas parcerias”, explicou.

Sábado

Neste sábado será realizado o quinto e último encontro do Conexidades deste ano. Entre os eventos previstos para o dia, está a assinatura de um convênio da Alesp junto à Uvesp (União de Vereadores do Estado de São Paulo), para conceder um espaço, no Palácio 9 de Julho, para que os parlamentares possam receber autoridades.

“A Assembleia Legislativa vai disponibilizar sim um local para receber melhor as nossas vereadoras e vereadores, nossos prefeitos, vice-prefeitos, para ter um atendimento decente para cada um”, afirmou Carlão Pignatari.

O presidente do Parlamento paulista ainda receberá o título de Cidadão Olimpiense e também participará do painel que terá debates em volta do tema “As Reformas Estruturantes e o Futuro do País”, com outras autoridades presentes.