Presidente da Alesp, Carlão Pignatari visita Barretos e oferece ajuda para reconstrução da cidade após chuvas

Governo paulista já liberou R$ 5 milhões para obras; mais recursos poderão chegar após conclusão do levantamento dos estragos.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, visitou neste sábado (8) o município de Barretos, que foi fortemente atingido pelas chuvas há dois dias. Ele se solidarizou com a população e com a família e amigos da mulher desaparecida na enxurrada, e ofereceu ajuda à prefeita Paula Lemos para reconstrução da cidade.

A visita de Carlão Pignatari a Barretos também foi um pedido especial do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia. O governo paulista já liberou R$ 5 milhões para ajudar nas obras de reconstrução. Carlão foi aos locais danificados. Ele estava acompanhado do deputado federal Geninho Zuliani, do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e do vice-prefeito Cabo Valter.

“Quero primeiro me solidarizar com a família e amigos da senhora desaparecida, e com toda população de Barretos. Também quero dizer à prefeita Paula que estou aqui numa missão oficial, do governo de São Paulo, a pedido do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, para prestar todo apoio que ela necessita e precisa”, disse o presidente da Alesp.

Barretos decretou estado de calamidade pública por 180 dias. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 150 milímetros em aproximadamente três horas. O esperado para esse volume de chuva era de quatro dias. Uma ponte sobre o córrego Bairro Preto, na avenida Fraternidade Paulista, desabou. A água cobriu veículos, destruiu ruas e calçadas, e chegou a invadir residências.

Os bombeiros continuam nas buscas da mulher desaparecida. Antônia Yoshida, de 77 anos, foi arrastada pela enxurrada após sair do veículo. Na sexta-feira (7), as buscas contaram com auxílio de drones, que sobrevoaram córregos e riachos da região em busca de algum sinal. Neste sábado, as buscas se estenderão pelo rio Pardo, de acordo com a Defesa Civil.

“O que aconteceu aqui em Barretos foi algo excepcional. A cidade vive um estado de calamidade e vamos buscar apoio e ajuda para reconstrução e novas obras para drenagem da água na cidade. Tenho certeza, Paula, que Barretos vai sair muito melhor do que entrou nessa situação. Quero dizer que todos vocês podem contar comigo, meu trabalho e solidariedade”, disse Carlão Pignatari.

A prefeita de Barretos, Paula Lemos, agradeceu a visita e o apoio prestado pelo presidente da Alesp. “Carlão Pignatari tem sido um grande amigo e parceiro de Barretos, obtendo recursos para diversas obras e ações na nossa cidade e também agora nesse momento triste, de perda e de dor, causado pelas fortes chuvas. Obrigado por ser um parceiro da nossa população”, disse.