Presidente da Alesp, Carlão Pignatari, participa da posse do novo comandante da Polícia Militar de São Paulo 

Fortalecimento da segurança pública é uma das prioridades da gestão atual do governo paulista.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou da posse do novo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ronaldo Miguel Vieira, na manhã desta terça-feira (3.mai), durante cerimônia realizada na sede da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista.

O evento contou com a presença do novo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia; do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes; do presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Ricardo Mair Anafe, entre outras autoridades.

“A cerimônia de passagem de comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um evento de grande importância. As forças de segurança do nosso Estado têm excelentes homens e mulheres que prestam excelentes serviços à sociedade. Desejo sucesso na missão ao novo comandante, coronel Ronaldo Miguel Vieira”, disse Carlão Pignatari.

A troca de comando da PM paulista foi anunciada na última semana, após dois anos de atuação do até então comandante-geral, coronel Fernando Alencar Medeiros, que assumiu o cargo em março de 2020.

O novo comandante ingressou na Polícia Militar paulista em 1989 e foi promovido a coronel em 2019. Atuou em tropas especiais e operacionais e já recebeu 16 medalhas e condecorações pelo excelente desempenho em cada função que assumiu na segurança pública estadual.

O mandato do deputado Carlão Pignatari sempre prezou pelo fortalecimento da segurança pública no Estado de São Paulo. Na última segunda-feira (2), o presidente da Alesp anunciou a doação de uma área de mais de 4 mil metros quadrados para abrigar canil e cavalarias do CPI – 5 (Comando do Policiamento do Interior), responsável pelas atividades militares em São José do Rio Preto e região.

“Reforço que as forças de segurança do Estado podem contar comigo e com a Alesp. Trabalho e muito para fortalecer os profissionais que defendem as nossas vidas e melhorar a segurança da população”, disse.