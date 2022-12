Presente de Papai Noel: Santa Casa ganha brinquedos

Empresário Edivaldo Tonin (conhecido como Chumbinho) destinou dezenas de itens para Brinquedoteca do Hospital.

Há 33 anos, o empresário Edivaldo Tonin (conhecido como Chumbinho) demonstra toda sua generosidade e bondade com quem precisa. Nesta época de Natal especialmente, ele se veste com sua melhor versão: o Papai Noel, distribuindo alegria e amor pelas entidades.

Neste ano, o Bom Velhinho teve uma ajudante para lá de especial, sua filha Jéssica Eusébio. Jessica é enfermeira da Santa Casa de Votuporanga e auxiliou seu pai na missão de contribuir com o Hospital, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Chumbinho visitou a Pediatria nesta segunda-feira (19.dez), encantando os pequenos internados. Além disso, ele doou aproximadamente 50 brinquedos para a Instituição. “Faz anos que eu faço essa ação voluntária de colaborar com as entidades, mas neste ano a minha filha quis participar, aumentando ainda mais nossa contribuição. Levamos diversos itens para a Santa Casa, onde fomos bem acolhidos”, disse o empresário.

Ele contou que a doação não é apenas pessoal, mas de diversas pessoas. “Tenho uma equipe e presenteamos de coração. Deus é muito bom para mim e quisemos ajudar. Me senti muito feliz e queremos colaborar ainda mais com o Hospital, pois o trabalho de vocês é sensacional. Já necessitei de atendimento e só posso agradecer a vocês”, complementou.

A enfermeira responsável pela Pediatria, Renata Rálio, destacou que os brinquedos ficarão à disposição de todos os pacientes na Brinquedoteca. “A Brinquedoteca tem o objetivo de auxiliar a criança internada e seus familiares a passarem pela hospitalização de uma forma mais “tranquila” uma vez que nesse espaço eles poderão deixar por alguns momentos as tensões, medos e ansiedades. Acreditamos que a diversão é o melhor remédio e essa contribuição fará toda a diferença em nossos atendimentos”, afirmou.

O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a doação. “A nossa Santa Casa é agraciada com o apoio indiscutível de nossa comunidade, especialmente no fim de ano. Recebemos diversas ações, visitas que transformam nosso ambiente hospitalar, o tornando ainda mais acolhedor. Agradecemos ao Chumbinho e sua família pela generosidade e pela dedicação, que refletem no bem-estar de nossos pacientes”, concluiu.