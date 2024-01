Preparação: CAV perde para o Linense em jogo intenso 

O duelo amistoso disputado em Lins/SP terminou em 2 a 1 para os donos da casa; embate foi bem avaliado pelo treinador Alvinegro, Rogério Corrêa.

Em uma partida marcada por intensidade e preparação para os campeonatos à frente, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e o Clube Atlético Linense se enfrentaram em um jogo amistoso no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins/SP, no último sábado (6.jan), às 18h.

Ambas as equipes aceleram na preparação, de olho no Paulistão 2024: CAV na A3 e o Linense na A2. No entanto, com a bola rolando, as divisões foram esquecidas e os elencos protagonizaram um embate disputado, onde cada bola disputada se mostrou crucial. O clima tenso em alguns momentos refletiu a busca determinada por ambas as equipes por excelência técnica e tática.

O Linense começou dominante, abrindo o placar com dois gols no primeiro tempo. O CAV comandado pelo técnico Rogério Corrêa começou a partida com uma formação inicial composta por João Paulo no gol; Vinicius na lateral direita; Taison, Felipe e Rocha na zaga; Reinaldo na lateral esquerda; Lucas e Pimenta no meio-campo; Badi e Wender Jr como meias e Barcos no ataque.

No segundo tempo, com a mesma formação inicial, Rogério Corrêa viu o time reagir e pontuar no marcador com um gol de Wender Jr, aos 9 minutos. Posteriormente, após os 15 minutos, realizou mudanças na equipe, testando possíveis estratégias para a estreia marcada para o dia 24 de janeiro contra o Grêmio Prudente, às 19h30, na Arena Plínio Marin.

Ao fim da atividade, o treinador Alvinegro expressou sua satisfação com a performance da equipe: “Foi bem proveitoso o amistoso, com todas as circunstâncias que enfrentamos hoje aqui em Lins. O gramado complicado e uma arbitragem que nos apresentou um gol irregular para o adversário. Mas o mais importante é competir, dar o melhor aqui dentro, e fizemos isso muito bem”, disse.

Correa destacou ainda a melhora do desempenho no segundo tempo e elogiou a intensidade, o comprometimento e a ideia de jogo demonstrados pela equipe. O próximo desafio preparatório da Pantera Alvinegra será no sábado (13.jan), às 20h, contra o Mirassol, na Arena Plínio Marin, em um jogo amistoso festivo que marcará a inauguração da iluminação do estádio. Torcedores interessados podem assistir o jogo mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.