Prêmios da Liquida Votu saem para moradores de Votuporanga e Fernandópolis

Na manhã desta terça-feira (13), parte da diretoria da Associação Comercial de Votuporanga – ACV participou do sorteio de prêmios da campanha Liquida Votu. O evento foi restrito e transmitido nas redes sociais. Foram sorteados 11 cupons entre os mais de 150 mil depositados nas urnas do comércio entre os dias 19 de fevereiro e 10 de abril, período em que as lojas ofereceram descontos e promoções.

O presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Mata, anunciou a ganhadora da moto 0km. A felizarda foi Elenira Rodrigues Parra, moradora do Parque das Nações, de Votuporanga, que preencheu o cupom após efetuar a compra na Onix Ótica e Joalheria com a vendedora Jéssica.

Outros 10 cupons foram sorteados para premiar clientes com vales-compras de R$ 500,00. Os ganhadores foram: Eduardo Rosalino e Jesus Serieri, os dois de Votuporanga e que preencheram os cupons no Amigão Supermercados; Fábio Ananias da Silva, de Votuporanga e Robson Martins Inácio, de Fernandópolis, clientes do Posto do Vilar; Anderson Venturini, Jociane Neves e Luiz Antonio da Conceição, moradores de Votuporanga, e que compraram no Porecatu Supermercados; Márcia dos Santos Vieira de Fernandópolis, cliente da Poly Sport; Dagmar Costa, cliente de O Tubarão, moradora de Votuporanga; José Rodrigues Amato, de Votuporanga, cliente da Ciafer Materiais Para Construção.

Todos os 11 comerciários responsáveis pelas vendas aos clientes sorteados também serão contemplados com vales-compras no valor de R$ 150,00.

A entrega dos prêmios será realizada no próximo dia 23 de abril, às 9h, no auditório da ACV. Por conta das medidas de enfrentamento à Covid-19, o evento do sorteio será restrito à imprensa e diretoria com transmissão on-line pelas redes sociais da entidade. O público poderá acompanhar o resultado pelos canais do Instagram e Facebook procurando por “ACV Votuporanga”. Mais informações pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.