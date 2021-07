Prefeituras de Votuporanga e região negam que foram aplicadas vacinas vencidas da AstraZeneca

O levantamento foi baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal. O trabalho dos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, foi publicado nesta sexta-feira (2) pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Além de negarem o problema, as prefeituras da região noroeste paulistas citadas atribuíram o achado do levantamento a uma falha humana.

O Ministério da Saúde informou que todas as doses são enviadas dentro do prazo e que, caso aplicações fora do período ocorram, é preciso passar por uma nova aplicação “respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses”.

De acordo com Sabine Righetti, uma das autoras do levantamento, as informações são do DataSUs e da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE). A equipe analisou a data de vencimento dos lotes de vacina que ainda estavam sendo ministrados no Brasil.

Primeiro, foram encontrados 8 lotes da AstraZeneca que já venceram. Depois, esses dados foram cruzados com as datas de aplicação informadas. Ainda de acordo com a pesquisadora e jornalista, esses são os únicos lotes que já passaram da validade no país.

O que dizem as prefeituras: Votuporanga “A Secretaria Municipal da Saúde afirma não houve aplicação de vacinas fora do prazo de vencimento em Votuporanga. De posse das informações divulgadas dos números dos lotes de vacina, a Vigilância Epidemiológica realizou levantamento detalhado para análise dos dados e constatou que o que ocorreu foi um erro de informação no sistema. Vale ressaltar que a Secretaria Municipal da Saúde controla rigorosamente todos os lotes de vacina e que todos os profissionais estão devidamente treinados e orientados sobre o manejo adequado das doses, principalmente quanto ao prazo de validade.”

São José do Rio Preto

“Não houve uso de lote vencido em São José do Rio Preto. A Secretaria de Saúde verifica tais situações permanentemente porque podem ocorrer erros de digitação, como é o caso em questão. Os lotes são pré-configurados e aparecem para seleção do digitador mesmo após vencidos. Por erro humano, os digitadores podem eventualmente selecionar o lote errado e incluí-lo no sistema. Reforçamos que nenhuma pessoa foi vacinada com doses vencidas na cidade.”

Araçatuba

“Araçatuba não ministrou doses vencidas. As pessoas que tomaram vacinas dos referidos lotes podem ficar tranquilas. Araçatuba recebeu o lote 412.0Z001 no dia 25/02/2021 com validade até 29/03/2021, um total de 263 frascos. O consumo deste lote foi finalizado na primeira semana de março. O segundo lote 412.0Z004 recebido em 26/01/2021 com validade até 13/4/2021, um total de 280 fracos. O consumo deste lote foi finalizado em até 7 dias após o recebimento. É importante ressaltar que Araçatuba ao receber as vacinas inicia imediatamente a aplicação das doses e tem a capacidade de vacinar cerca de 2.300 pessoas por dia. Diante disso, não há possibilidade de aplicar vacinas vencidas. Pedimos que a imprensa ajude a esclarecer e tranquilizar a população, bem como, incentivem as pessoas a tomarem a vacina, pois é a única forma de ter segurança contra a Covid-19.”

Fernandópolis

“A Secretaria de Saúde do município de Fernandópolis, por meio da Vigilância Epidemiológica, realizou um levantamento de todos os lotes de vacina AstraZeneca recebidos, constatando que o lote CTMAV501 não chegou ao município, portanto nenhuma dose foi aplicada durante a Campanha de Vacinação. Foi identificado um erro no sistema de informação, sendo o mesmo já alterado e nos próximos dias será atualizado no sistema.”

Gastão Vidigal

“A Secretaria de Saúde e Gastão Vidigal informa que todas as 40 doses foram aplicadas bem antes do prazo de validade, que foi 13 de abril. Segundo o município, a última dose foi aplicada em 2/2.”

Mirandópolis

“Após reportagem publicada neste dia 02/07/2021 no Jornal Folha de São Paulo, sobre possíveis lotes de vacinas que teriam sido aplicadas após o vencimento, informamos que, em razão da política adotada por esta administração municipal, de não promover acúmulo e armazenamento de doses da vacina contra a COVID-19, nenhuma dose foi aplicada após o vencimento. Dos lotes questionados pela reportagem, o referente ao dia 29/03 (4120Z001) foi aplicado integralmente até o dia 26/03, não havendo vacinação com este mesmo lote após esta data. Deste modo, reitera-se que o zelo das equipes da Vigilância Epidemiológica garantiu e segue garantindo que a vacinação em Mirandópolis siga os mais elevados critérios de qualidade e eficiência.”

Olímpia

“A Secretaria de Saúde de Olímpia esclarece que não houve aplicação de doses vencidas de Astrazeneca no município, de lotes que foram enviados no início da campanha de imunização, como foi divulgado pela reportagem da Folha de S. Paulo, que relata a mesma situação em cidades em todo o país. Segundo a pasta, o que ocorre é que o lançamento no sistema, vinculado ao Ministério da Saúde, está diferente do dia da aplicação da dose. Isso porque, no começo da vacinação, o registro de dados era demorado, levando até dois meses para serem computados, e o sistema passou por diversas atualizações. A Saúde destaca que todos os lotes que chegam ao município são conferidos antes de serem liberados para os pontos de vacinação e que, inclusive, a última dose do imunizante dos lotes mencionados pela reportagem foi aplicada em 5 de março, em Olímpia, muito antes da data do vencimento. Por fim, o município reforça que não foram aplicadas doses fora do prazo de validade e que não há a necessidade de reaplicação, tendo em vista de que se trata apenas de uma fragilidade no registro de dados.”

Guapiaçu

“A Prefeitura Municipal de Guapiaçu, por meio do Departamento Municipal de Saúde (DMS), informa que o lote CTMAV520 que consta na referida matéria não foi recebido pelo Departamento Municipal de Saúde. Foi um erro de digitação ao destacar o lote no sistema Vacivida, sistema este que inclui todos os lotes de vacinas existentes e não só o que o Município recebe. Cabe destacar que as pessoas vacinadas podem confirmar essas informações em seus próprios cartões de vacina. A única dose citada a pessoa faz parte do grupo “profissionais de saúde”, foi identificada e no cartão de comprovante da vacina consta o lote correto.”

Mirassol:

“A Prefeitura de Mirassol, por meio do Departamento Municipal de Saúde (DMS), informa que as vacinas com os lotes 4120z001 e 4130z004 da vacina Covishield (AstraZeneca/Fiocruz) foram ofertadas e aplicadas à população em tempo oportuno, dentro do prazo de validade. De acordo com o diretor do DMS, Frank Hulder de Oliveira, o lote 4120z001 foi recebido em 26/02/2021 e tinha data de validade até 29/03/2021. Todas as doses foram administradas no período de 01/03/2021 a 05/03/2021. Já o lote 4130z004 foi recebido em 26/01 e tinha data de validade até 13/04/2021. Todas as doses desse lote foram administradas no período de 27/01/2021 a 08/02/2021. Já os lotes CTMAV501 e 4120Z005 não foram recebidos pelo DMS. Cabe destacar que as pessoas vacinadas podem confirmar essas informações em seus próprios cartões de vacina.”

Ubarana