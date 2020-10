Prefeitura venderá seis terrenos na Avenida Fortunato Targino Granja

Os valores de avaliação variam de R$ 108.432,70 a R$ 130.952,20, com áreas entre 264,47 m² e 304,54 m².

A Prefeitura de Votuporanga venderá, na próxima terça-feira (3/11), às 14h, seis terrenos localizados na Avenida Fortunato Targino Granja. Os valores de avaliação variam de R$ 108.432,70 a R$ 130.952,20, com áreas entre 264,47 m² e 304,54 m².

O procedimento licitatório será na modalidade concorrência, do tipo maior oferta. Os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Será concedido a qualquer tempo, desconto pelo pagamento antecipado de todas as parcelas vincendas, na razão de 2% por parcela.

Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar desta licitação deverão apresentar os envelopes contendo Documentação e Proposta, fechados e indevassáveis e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitações, Paço Municipal, na Rua Pará, nº 3227, Patrimônio Velho, onde serão protocolados, até o dia 03 de novembro de 2020, às 13h30, data e horário em que se dará o encerramento do recebimento dos Envelopes para participação desta licitação.

Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro, em qualquer hipótese, será aceito, vedada também a inclusão ou substituição de qualquer documento.

A abertura dos envelopes contendo Documentação e Proposta será realizada pela Comissão Permanente de Licitações, às 14h, do dia 03 de novembro de 2020, na Sala de Licitações, no Paço Municipal.

Caução

Para participação, os interessados deverão efetuar depósito em dinheiro da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s). A Garantia deverá ser efetuada até às 13h30, do dia 03 de novembro de 2020.

Para devolução da caução depositada, os concorrentes não ganhadores do certame deverão protocolar junto a Central de Atendimento o requerimento, sendo que a quantia será devolvida em até 10 dias após a homologação do processo licitatório, na Tesouraria da Prefeitura do Município de Votuporanga.