Prefeitura segue com programação cultural do Natal Luz e Esperança 2023

Festividades vão até o dia 22 de dezembro na Concha Acústica e na Unifev.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, segue com a programação natalina em mais uma edição especial do Natal Luz e Esperança. As atividades iniciaram no dia 1º de dezembro e seguem até o dia 22 deste mês.

É isso mesmo, a magia continua com muitas atrações para toda a família. Quem ainda não pôde conferir as apresentações ainda tem tempo de prestigiar os artistas locais e convidados. Mais detalhes nas redes da @prefvotuporanga ou pelo telefone (17)3405-9670.

Confira a agenda: