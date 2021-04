Prefeitura segue com melhorias nas áreas esportivas e de lazer mesmo durante a pandemia 

Conservação é feita pela Secretaria de Esportes e Lazer para manutenção dos espaços quando houver retorno das práticas esportivas; Campo da Ferroviária também recebeu as ações.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, mesmo durante a pandemia, continua o trabalho de melhorias que já vinha sendo realizado nas áreas esportivas e de lazer da cidade desde o começo do governo do prefeito Jorge Seba. Além de praças e academias ao ar livre, outros equipamentos também vêm recebendo manutenção, como o Complexo Esportivo da Ferroviária “Faies Habimorad” e o Centro Social Urbano (CSU).

Ainda que algumas unidades não possam ser utilizadas em virtude da pandemia, a conservação feita pela Secretaria é pensada para quando houver o retorno das práticas esportivas. Para o secretário Fabiano Gimenez, é importante dar continuidade a esse trabalho para melhor atender à população. “Mesmo com a paralisação das práticas esportivas e momentos de lazer em função da pandemia, a Secretaria de Esportes segue realizando essas melhorias para que, logo que sejam retomadas as atividades, possa ser com qualidade, tanto para o bem estar físico quanto o mental”, explica Fabiano.

No campo da Ferroviária foi feita a roçagem do local, que conta com quiosque, vestiários, cabine de imprensa, quadras, pista de caminhada e ciclofaixa. A ação também ocorreu em todos os campos de futebol que pertencem à pasta. No CSU também houve a roçagem e limpeza que, desde então, vem sendo preservado com limpeza diária por integrantes do Projeto Votuporanga em Ação.

Também já receberam o serviço de manutenção as academias e parquinhos localizados na Praça João Braga (Jardim Morini), Praça da Cecap I e II, Praça Maria de Jesus Gimenez Hernandes (Parque Residencial do Lago), Praça Orlando Mastrocola (San Remo), Mata dos Macacos (Parque das Nações), Complexo Esportivo Educacional Mário Covas e as instalações nos bairros Sonho Meu, São João, Estação e no Parque da Cultura. Paralelo a esse serviço, houve também um trabalho de vistoria em outros pontos da cidade, como no Pacaembu, Monte Verde, Estação, Pró-Povo, Vila Paes, Santa Amélia, Praça Adolfo Bezerra de Menezes (Vila Nova), Praça Helena Maria Arena dos Santos (São Cosme) e Sistema de Lazer Lourenço F. Garcia, na Avenida Pansani.

100 dias

Durante a apresentação do balanço das ações realizadas nos 100 primeiros dias de governo à frente da Prefeitura, o prefeito Jorge Seba anunciou que na área do esporte haverá a construção de cinco areninhas para práticas esportivas no valor de R$350 mil cada com recursos conquistados pelo deputado estadual Carão Pignatari.