Prefeitura segue com inscrições abertas para capacitação gratuita “ABC da Pessoa com Deficiência” 

Interessados podem se inscrever presencialmente na Secretaria de Direitos Humanos; prazo encerra no dia 28 de fevereiro.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, segue com as inscrições abertas para a capacitação gratuita “ABC da Pessoa com Deficiência”, que disponibiliza 200 vagas a serem preenchidas conforme ordem de cadastro, até o dia 28 deste mês. Podem participar educadores, profissionais envolvidos na área, PcD, familiares que possuem PcD e população em geral.

Interessados no curso, que acontecerá em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Votuporanga, podem se inscrever, das 8h às 17h, presencialmente na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo 3771, centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2770, ou pelo link https://forms.gle/RmxDvkcc8zCbtYH36 .

O aluno receberá capacitação voltada à área da pessoa com deficiência, onde serão abordados os temas direitos fundamentais da pessoa com deficiência, controle social, legislação, financiamentos, promoção e cuidados na qualidade de vida, políticas públicas voltadas ao atendimento e inclusão, entre outros. Os inscritos que forem contemplados com grau de envolvimento com o público PcD que finalizarem a capacitação, ganharão o curso de libras.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explica sobre como ocorrerá a capacitação. “O curso será on-line com início no dia 7 de março, com carga horária de 100 horas/aulas realizadas todas as segundas-feiras, com duas horas de duração, das 19h às 21h, sendo que as aulas ficarão disponíveis para os inscritos. Haverá entrega de certificado”, falou.