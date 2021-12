Prefeitura se reúne com IBGE para tratar sobre Censo 2022 

Primeira Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico foi realizada no Plenário da Câmara Municipal e envolveu também o Poder Legislativo e Polícia Militar.

Dentro da previsão de realização do Censo Demográfico entre os meses de junho e agosto de 2022, a Prefeitura de Votuporanga participou da primeira Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Plenário da Câmara Municipal que envolveu também o Poder Legislativo e a Polícia Militar.

Na ocasião, os técnicos do IBGE apresentaram detalhes de como será realizado o Censo e reforçaram sobre o período de abertura de inscrições para o processo seletivo que segue até 29 de dezembro.

Para Votuporanga, estão abertas 91 vagas para o cargo de Recenseador, 9 vagas para Agente Censitário Supervisor e 1 vaga para Agente Censitário Municipal. As provas serão aplicadas no dia 27 de março de 2022.

A remuneração para os Recenseadores será de acordo com a produtividade, ou seja, a quantidade de imóveis visitados. Para o Agente Censitário Municipal será de R$ 2.100,00 e para Agente Censitário Supervisor R$ 1.700,00.

Os técnicos ressaltaram também a importância da realização do Censo Demográfico para diversas políticas públicas e para repasses de recursos governamentais como, por exemplo, o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) que utiliza como base o índice populacional das cidades brasileiras.

Verificação de identificação dos recenseadores

A novidade para este Censo será a possibilidade de os moradores verificarem e validarem a identidade dos recenseadores por meio da leitura de QR Code no crachá.