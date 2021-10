Prefeitura revitaliza novo trecho da Estrada Rural VTG 153 

Obra contribuirá com o transporte de alunos e o escoamento da produção agrícola.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou a revitalização de mais um trecho de dois quilômetros da Estrada Rural Emídio Pereira de Araújo (VTG 153) que segue até o cruzamento com a Estrada Municipal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi. A obra contribuirá com o transporte de alunos e o escoamento da produção agrícola.

O trabalho é realizado pela Secretaria de Obras e consiste na retirada de todo o material ruim, incluindo o nivelamento dos barrancos, aplicação de terra para deixar a estrada mais alta no centro com caídas para as laterais e bica graduada por cima, finalizando com a compactação do solo.

Para realização da obra, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico firmou convênio com o Sistema Integrado de Agricultura e Abastecimento (SEAAI) do Governo do Estado de São Paulo, mediante conquista de R$ 50 mil de recurso para a revitalização e serviços de conservação de Estrada Rural.