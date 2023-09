Prefeitura repassa R$ 1,3 milhão para entidades 

Repasses foram destinados pelo deputado estadual Carlão Pignatari; cada uma das 15 entidades receberá R$ 85 mil.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) iniciou a semana com representantes de entidades assistenciais, acompanhado do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), para repassar recursos na ordem de R$ 1,3 milhão destinados por emendas parlamentares do deputado para que as instituições adquiram veículos e equipamentos. Ao todo, 15 entidades foram contempladas com o recurso.

Durante o ato, o prefeito ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelas instituições em Votuporanga. “Nossa cidade é diferenciada por causa disso, cada um trabalhando de uma maneira para contribuir com o crescimento. Hoje, como prefeito, tenho o privilégio de trabalhar ao lado de vocês e do deputado Carlão, que também já foi prefeito. Essa engrenagem só funciona porque vocês, das entidades, fazem parte, aplicando muito bem os recursos onde o Município não consegue chegar. Quando o Estado, através do deputado, envia os recursos para o Município e nós repassamos a vocês, é porque confiamos que vocês aplicam esse dinheiro na melhoria de vida daquelas pessoas que mais precisam”, disse o prefeito Jorge Seba.

O deputado Carlão Pignatari reforçou o compromisso em destinar recursos para a área social. “As entidades assistenciais é que fazem a diferença em nossa cidade, com atendimento prestado sempre com muito amor e carinho. Há pouco tempo atrás conseguimos destinar recursos para instalação de sistema de energia fotovoltaica, esperamos que isso reduza o custo das entidades porque sabemos que o gasto com energia é um valor substancial. E agora, temos essa emenda impositiva, de 2022, que estamos repassando neste ano e teremos mais R$ 2 milhões para liberar para outras entidades não só de Votuporanga como também da região”.

“Cada uma das 15 entidades receberá R$ 85 mil. Os valores já estão na conta da Prefeitura e serão repassados para as instituições, após assinatura de convênio. Um plano de trabalho foi realizado para que cada uma delas fosse contemplada. O recurso será aplicado, principalmente, na aquisição de veículos e equipamentos. “São entidades sérias que estão prestando serviço para a nossa população há mais de 20, 30, 40 anos”, concluiu Carlão.

Também participaram da cerimônia, a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, que falou sobre os avanços na área social de Votuporanga. “Participamos, na semana passada, do 23º Encontro do Congemas Regional Sudeste, no Rio de Janeiro, e fomos elogiados pela estrutura de gestão que temos na nossa cidade. Agradeço ao prefeito Jorge Seba por nos dar autonomia para trabalharmos a frente da Assistência Social na nossa cidade de maneira a trabalharmos com políticas públicas”.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o vice-prefeito Cabo Valter (MDB) e a diretora da DRADS (Diretoria Regional de Assistência Social), Neusa Vieira, também participaram do ato.

Entidades contempladas: Associação Beneficente Caminho De Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Lar Beneficente Celina, Comunidade São Francisco de Assis, Lar Frei Arnaldo, Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, Lar do Velhinho de Votuporanga, Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga e Lar Beneficente Viver Bem.