Prefeitura reforça alimentação saudável nas escolas de acordo com novas determinações do Governo Federal

A intenção é oferecer alimentos com menos açúcar e diversificar a oferta de frutas e legumes; refrigerantes, doces, balas, bombons, chicletes são alguns dos itens considerados inadequados.

Com objetivo de oferecer uma alimentação saudável aos mais de 15 mil alunos matriculados nas escolas municipais e estaduais de Votuporanga, a Secretaria da Educação tem reforçado o cardápio mais nutritivo e adequado para as faixas etárias dos estudantes em 42 unidades da rede pública de ensino no município.

Seguindo novas determinações do Governo Federal, a Secretaria tem trabalhado para manter um cardápio equilibrado para preservação da saúde dos estudantes. O secretário da Educação, Marcelo Batista, explica que as mudanças estão sendo realizadas gradativamente, de forma a garantir a adaptação necessária para essa prática alimentar saudável.

“A Secretaria tem buscado diversas alternativas para auxiliar seus alunos a assimilarem a nova oferta de alimentos de forma a garantir que todas as crianças se alimentem bem. Muitas crianças, infelizmente, não possuem hábitos saudáveis, mas seguimos com a oferta de uma alimentação mais adequada conforme orientações do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e equipe nutricional. É importante destacar que os alunos que possuem dietas específicas, seguindo prescrição médica, também estão sendo atendidos adequadamente”, explicou o secretário.

A intenção é oferecer alimentos com menos açúcar e diversificar a oferta de frutas e legumes. Produtos industrializados que contém gordura trans e também os ultraprocessados são considerados impróprios, assim como adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para crianças de até 3 anos de idade, conforme orientação do FNDE.

Outros que também estão na lista dos inadequados são: refrigerantes, refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha; chás prontos para consumo e outras bebidas similares; bebidas à base de frutas com aditivos ou adoçadas; maionese; salgadinhos tipo snacks; doces, balas, bombons, chicletes, pirulitos, paçocas, chocolates em barra ou granulados, sorvetes, confeitos e/ou similares; barras de cereais com aditivo ou adoçadas; gelados comestíveis; gelatina; alimentos em pó ou para reconstituição (com exceção das fórmulas lácteas e leites em pó); bolos adoçados, com cobertura ou recheios; biscoitos ou bolachas recheadas; cereais adoçados ou com aditivos; e temperos industrializados (com glutamato monossódico ou sais sódicos).

O secretário explica ainda que todo o cardápio é rigorosamente elaborado por equipe de nutricionistas, pensando sempre na saúde dos estudantes. “Para a elaboração de um cardápio, há rigorosas regras que devem ser cumpridas e são diariamente cobradas por órgãos competentes como: Governo Federal (FNDE) e Estadual, Tribunal de Contas da União, Conselhos Federal e Regional de Nutricionistas, Vigilância Sanitária, além do próprio órgão municipal e suas diversas Secretarias envolvidas”, explicou Marcelo.

A alimentação escolar no Brasil é normatizada pelo PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), e tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de educação nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades dos estudantes durante o período em que estão nas escolas.

Atualmente, a Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga é responsável por oferecer alimentação nas 31 escolas municipais e também em outras nove escolas estaduais, mais IFSP (Instituto Federal de São Paulo) e ETEC (Escola Técnica Estadual).