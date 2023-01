Prefeitura recepciona profissionais da Educação, entrega equipamentos e lança projetos 

Início do ano letivo foi marcado por encontro realizado pela Secretaria da Educação no Votuporanga Clube.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, realizou um evento de acolhida de todos os profissionais da rede municipal de ensino na manhã desta quarta-feira (25.jan) no Votuporanga Clube. Durante o ato, o prefeito Jorge Seba e o secretário da Educação, Marcelo Batista, acompanhados da presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, e do vereador Thiago Gualberto, entregaram novos equipamentos e lançaram dois projetos que serão trabalhados durante este ano.

Entre os equipamentos entregues, estão notebooks aos professores, materiais didáticos para o Ensino Fundamental e laboratórios de Ciências que serão enviados às unidades escolares para tornarem as aulas mais práticas e atrativas.

Outro projeto lançado é o “Leitura na minha mão”, da Sênior Editora, que contou com indicações dos vereadores Leo Chandelly e Jurandir Benedito da Câmara Municipal. Uma iniciativa que incentiva a leitura de maneira divertida através de coleções de gibis e livros que, além de entretenimento, personagens ilustres e outras turminhas, levam às crianças conhecimento de assunto diversos, como inclusão, perigos das redes sociais e abusos, conscientização ambiental e social, entre tantos outros assuntos.

Piso salarial dos professores

Durante sua fala, o prefeito Jorge Seba enalteceu o trabalho desenvolvido por todos os profissionais da rede municipal de ensino e anunciou que está em análise um anteprojeto de lei que dispõe sobre a adequação referente ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. A medida, que contou também com indicação do vereador professor Djalma Nogueira, valerá para servidores da carreira do magistério, ocupantes do cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I que estão com seu vencimento base atualmente abaixo do piso nacional para uma carga horária de 32 horas semanais. O anteprojeto está em análise pela Procuradoria Geral do Município para, posteriormente, ser encaminhado à votação da Câmara Municipal de Vereadores.

Palestra sobre Recomposição de Aprendizagem

Ao final do evento, os profissionais assistiram palestra com tema “Recomposição de Aprendizagem”, ministrada por Carolina Campos, professora e advogada com mestrado em Políticas Públicas que estudou inovação educacional na escola de extensão da Universidade de Harvard.

Durante a explanação a palestrante abordou sobre o cenário pós-pandemia e os desafios que a Educação tem pela frente para que as crianças recuperem o que elas não aprenderam.

Carolina Campos também abordou sobre o papel da escola na saúde mental e no desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais como parte de uma escola acolhedora.