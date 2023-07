Prefeitura realizará Conferência Municipal sobre Segurança Alimentar no Parque da Cultura

As vagas são limitadas; inscrições disponíveis por meio de formulário on-line.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Votuporanga (Comsea) e, comissão organizadora, realizará no dia 25 de julho, às 7h30, no Parque da Cultura, a 2ª Conferência Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional de Votuporanga, com o tema: “Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”.

Os assuntos abordados no encontro serão divididos nos seguintes três eixos, sendo os seus temas: Determinantes estruturais e macrodesafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional; Sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e políticas públicas garantidoras do direito humano à alimentação adequada; e Democracia e participação social.

As vagas são limitadas e os interessados em participar da Conferência, que disponibilizará certificado, podem se inscrever por meio do formulário on-line disponível no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1011/2-conferencia-municipal-da-seguranca-alimentar-e-nutricional-de-votuporanga/

O Parque da Cultura fica na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada.

Para quaisquer dúvidas ou informações os telefones para contato são (17) 3426-2600 e (17) 3423-2975.