Prefeitura realiza poda de manutenção nas palmeiras da Rua Amazonas neste domingo

Em uma operação complexa e extensa que envolverá diversas equipes das Secretarias da Cidade, Educação, Obras e de Trânsito, a Prefeitura de Votuporanga realiza, neste domingo (4), a poda de manutenção nas palmeiras (Washingtonias robustas) da Rua Amazonas. Por conta do trabalho, será necessário interditar o trânsito no trecho compreendido entre as Ruas Itacolomi e Paraíba a partir das 7 horas até o final da tarde.

Mais de 200 exemplares da espécie passam pelo processo que incluiu a retirada das folhas secas do alto das copas. A ação é realizada periodicamente para garantir a luminosidade adequada, harmonia e o crescimento saudável das espécies.