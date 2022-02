Prefeitura realiza plantão de serviços urbanos nos finais de semana 

Limpeza e roçagem de áreas públicas, tapa-buraco, terraplanagem, elevação de PVs e construção de guias e sarjetas foram algumas das atividades desenvolvidas no sábado e domingo.

O fim de semana foi de muito trabalho para as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Votuporanga. Diversas ações foram realizadas por toda a cidade, entre elas, o tapa-buraco, com aplicação de 9 toneladas de massa asfáltica.

Outra ação que teve continuidade também no final de semana foi a elevação de nível dos PV’s (Poço de Visita) nas ruas do bairro Estela Parque Residencial que receberão o recapeamento nos próximos dias.

A limpeza de guias e sarjetas e a roçagem de áreas públicas como praças, terrenos e canteiros de avenidas também foram intensificadas no sábado e domingo.

Areninhas Esportivas

As equipes da Prefeitura também trabalharam na terraplanagem de duas áreas que receberão as Areninhas Esportivas, uma na região norte da cidade e outra na oeste. As Areninhas são espaços compostos por campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada.

O prefeito Jorge Seba conquistou cinco Areninhas para Votuporanga junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari. As primeiras áreas a receberem a terraplanagem estão localizadas no Jardim Residencial Belas Águas e Pacaembu. Outras três áreas também serão beneficiadas nos bairros São Cosme, Estação e no distrito Simonsen.