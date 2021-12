Prefeitura realiza pesquisa com população sobre turismo local 

Análise on-line irá avaliar o conhecimento da comunidade sobre atrações turísticas locais; votação segue até o dia 28 de janeiro de 2022.

Com o intuito de saber a opinião da população sobre o turismo em Votuporanga, a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo e Conselho do Turismo (Comtur), irá promover, de modo on-line, a segunda edição da “Pesquisa de Percepção do Turismo”, para avaliar o conhecimento da comunidade sobre atrações turísticas locais e assim dimensionar a satisfação e outros aspectos acerca do tema.

A pesquisa, que ficará disponível no site https://forms.gle/9XcPbZWBFDo97T6j8 até o dia 28 de janeiro de 2022, é coordenada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Ciet/Setur-SP).

O resultado será de grande valia para a percepção regional do turismo, o futuro desenho de ações, programas e iniciativas, tanto da Secretaria de Estado quanto das Secretarias Municipais.

Pesquisa

O estudo, que será feito nas 395 cidades que englobam 70 estâncias turísticas, 140 municípios de interesse turísticos e 185 cidades das 49 Regiões Turísticas, objetiva mapear a visão que o morador tem do turismo da região onde mora.

A pesquisa dispõe de uma base sólida para as Secretarias estadual e municipais, medirem a satisfação dos moradores, além de algumas questões específicas. A intenção é de realização frequente para que o crescimento sustentável do turismo no estado esteja alinhado com os valores da população; primeira edição foi realizada entre 2020 e 2021 e envolveu 183 municípios entre estâncias e MITs, com 11.252 respostas.