Prefeitura realiza palestra sobre o glaucoma nesta quinta-feira 

Evento será no Parque da Cultura, às 14h.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realiza, nesta quinta-feira (26.mai), às 14h, no Parque da Cultura, uma palestra sobre o glaucoma com a oftalmologista Virginia Celia Madeira de Carvalho. O evento foi organizado em alusão ao dia 26 de maio, data dedicada ao Combate Nacional ao Glaucoma. Há uma série de fatores de risco que favorecem o aparecimento da doença, como idade avançada, hipertensão arterial, miopia elevada, raça negra e hereditariedade.

Por ser uma doença crônica e que não tem cura, na maioria dos casos pode ser controlada com tratamento adequado e contínuo. Quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores serão as chances de se evitar a perda da visão.

O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma tem como objetivo lembrar da importância de um acompanhamento oftalmológico adequado como forma de prevenir e tratar essa doença que é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).