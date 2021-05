Prefeitura realiza novo mutirão contra o Aedes Aegypti neste sábado

Serviço de limpeza será realizado das 7h às 13h em bairros das regiões Norte e Sul.

A Prefeitura de Votuporanga realizará, neste sábado (15), das 7h às 13h, novo mutirão do “Votuporanga contra o Aedes Aegypti”, projeto da Vigilância Ambiental. Os bairros percorridos são os pertencentes às Unidades de Saúde do Colinas e São João, regiões Norte e Sul, respectivamente.

O objetivo é maximizar o bloqueio de controle de criadouros e eliminação de focos. Os agentes de saúde, sem entrarem nas casas, irão orientar os moradores e vistoriar o peridomicílio, que é o quintal, para eliminação de focos e criadouros, reduzindo assim a propagação de novos casos. Além de fazerem uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), todos os agentes já receberam a vacina contra o novo Coronavírus.

Dados atuais da Vigilância Epidemiológica informam que até o momento, foram registrados 398 casos confirmados, 18 estão sob análise aguardando resultado e 523 deram negativos. Não houve ocorrência de óbito este ano. Em 2020, foram 9.166 casos positivos e quatro mortes, um homem de 99 anos e três mulheres com idades entre 63 e 84 anos.

A ação é importante também, considerando que a Dengue e a Covid-19 possuem alguns sintomas semelhantes, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, o que pode atrapalhar o diagnóstico e prejudicar o tratamento adequado de cada doença. Além da Dengue, o mosquito Aedes Aegypti transmite também Zika, Chicungunya e Febre Amarela.

Prevenção

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.

Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.

Denúncia

A população pode denunciar terrenos e imóveis com lixo, entulhos e outros, por meio da Ouvidoria Geral do Município pelo 0800 770 3175, além dos telefones (17) 3406-3175 e 3406-3181. Não é necessário se identificar, apenas informar endereço completo do local.