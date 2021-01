Prefeitura realiza Mutirão de Limpeza em avenidas, praças e áreas verdes 

Mutirão conta com atuação de três equipes que percorrem diferentes bairros para realizar um serviço ágil e eficiente. Um cronograma está sendo elaborado para levantar todas as áreas que necessitam do serviço.

Desde os primeiros dias deste ano, a Prefeitura de Votuporanga deu início a um Mutirão de Limpeza em canteiros de avenidas, praças e áreas verdes da cidade. Entre os locais que já receberam os serviços estão avenidas e praças no bairro Pacaembu, Parque da Cultura, áreas públicas da região sul como, por exemplo, a via de acesso para entrada em Votuporanga pela Estrada do 27 e o CSU; as praças “Maria de Jesus Gimenez Hernandez” (Residencial do Lago), “Adilson Francisco de Souza Ribeiro” (Comerciários) e Praça de Esportes “João Toloni” (Jardim Bom Clima); Avenida José Silva Melo e também áreas do Residencial Parque Boa Vista. Um cronograma está sendo elaborado para levantar todas as áreas que necessitam do serviço.

Neste período do ano em que a chuva é mais frequente e a vegetação cresce mais rápido, é muito importante manter as áreas limpas, por isso, o Mutirão conta com atuação de três equipes que percorrem diferentes bairros para realizar um serviço ágil e eficiente.

Para os próximos dias, as equipes estarão em áreas da região norte como, por exemplo, as Avenidas Emílio Arroyo Hernandes, Mário Pozzobon, Pedro Madrid Sanches, Jerônimo Figueira da Costa e Horácio dos Santos. O campo de futebol do Ginásio Mário Covas também será contemplado.

Proprietários também devem manter terrenos limpos

Por outro lado, a Prefeitura de Votuporanga também alerta os proprietários de terrenos que mantenham seus lotes sempre limpos, durante todo o ano, em especial nesses períodos chuvosos. Com os terrenos limpos, a cidade fica livre de doenças, como dengue, leishmaniose, entre outras, e o cidadão contribui para não proliferação de animais peçonhentos, como o escorpião.

Importante ressaltar que a responsabilidade pela manutenção e conservação de terrenos particulares é exclusiva de cada proprietário, conforme determinado por lei.