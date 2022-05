Prefeitura realiza mais uma etapa da Elaboração do Novo Código de Obras e Edificações 

“2º World Café” discutiu propostas sugeridas na primeira edição e pelo questionário técnico; novo encontro será no dia 19 deste mês.

Mais uma etapa da elaboração do Novo Código de Obras e Edificações foi realizada, na noite da última quarta-feira (4.mai), pela Secretaria de Planejamento e Habitação, através do “2º World Café”, que discutiu propostas que foram pautadas na primeira edição do debate e também pelo envio de sugestões através do questionário técnico e agora tiveram sequência para que seja produzida uma legislação mais simples e de fácil entendimento.

Neste novo encontro, foi apresentado o diagnóstico obtido através do questionário que ficou disponibilizado no site da Prefeitura e também o resultado do que foi proposto na primeira edição, realizada no mês de março; a discussão também pontuou as considerações propostas por servidores públicos. Após tudo ser analisado, houve discussão para a resolução da demanda apontada.

A participação de mais de 30 pessoas, entre profissionais da área, como arquitetos, engenheiros e técnicos em edificações e também da equipe da pasta municipal, superou a expectativa, fazendo com que a adesão às oficinas fosse muito produtiva e satisfatória.

A secretária da pasta, Tássia Coleta Nossa, fala da importância da realização dessas oficinas e da participação de todos. “Com tudo que foi sugerido e analisado até agora, através dos nossos encontros e do questionário técnico eletrônico, vamos aprofundar as propostas técnicas e alterações dos artigos existentes no atual Código de Obras. Percebemos que estamos na linha de raciocínio correta para solucionar os problemas e simplificar o processo de aprovação dos projetos e, como continuidade desses encontros que estão sendo muito importantes e fundamentais, o ‘3º World Café’ ocorrerá no dia 19 deste mês na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga (Searvo)”.