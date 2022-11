Prefeitura realiza 22ª edição da Semana da Música entre os dias 19 e 25 de novembro

Constam na programação bossa nova, MPB, blues, música com literatura, Coral de Violas, apresentações de violino, piano, audição da Escola Municipal de Artes, Banda Zequinha de Abreu e coral Canto Livre.

Começa neste sábado (19.nov) a 22ª Semana da Música de Votuporanga, evento organizado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Durante sete dias, a cidade terá inúmeras oportunidades para apreciar estilos musicais diferentes em diversos locais.

A programação valoriza artistas de Votuporanga, mas também apresenta espetáculos de fora como, por exemplo, o trio de músicos que apresentará o Tributo a João Gilberto – Chega de Saudade. O projeto inédito da cantora, compositora e percussionista paulista, Regina Benedetti é composto por Esdras Nunes – pianista e arranjador; Hamilton Thome – baterista; e Alexandre de Carvalho Sousa – contrabaixo. O show, em homenagem ao criador da Bossa Nova que revolucionou a música brasileira, é uma contrapartida do projeto aprovado pelo ProAC Expresso Lei Aldir Blanc 2021 (temporada 2022).

Além da bossa nova, também constam na programação MPB, blues, música com literatura, Coral de Violas, apresentações de violino, piano, audição da Escola Municipal de Artes, Banda Zequinha de Abreu e coral Canto Livre.

“É uma excelente oportunidade de apresentar aos cidadãos os belíssimos projetos desenvolvidos pela Prefeitura e também de alimentarmos a formação cultural do nosso público”, disse a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.

Programação:

19/11 – 20h – Cláudia Castelo Branco – Piano & Voz – Centro de Convenções

Sinopse: A pianista “Claudia Castelo Branco têm 20 anos de carreira, 6 álbuns lançados e turnês pela América Latina e Europa. Neste show, ela interpreta obras da MPB em formação intimista de piano e voz. No repertório, músicas de Sivuca (“Feira de Mangaio” e “João e Maria”), Edu Lobo (“Ponteio”), Luiz Gonzaga (“Olha eu aqui de novo” e “Assum Preto”), Noel Rosa (“Último Desejo” e “Três Apitos”), Caetano Veloso (“Cajuína”), entre outros.

20/11 – 17h – Dois Dias Depois de Ontem – Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo

Sinopse: Trata-se de um Livro de Romance (com roteiro musical), e palestra sobre literatura. O objetivo é levar arte e cultura à comunidade votuporanguense através da literatura e da música, despertando assim o interesse pela leitura; oferecer, num primeiro momento, o estímulo para criar o leitor, que se transformará, posteriormente, em cidadão capaz de entender, refletir e transformar a realidade do meio em que vive.

20/11 – 20h – Chega de Saudade – Tributo a João Gilberto – Centro de Convenções

Sinopse: “Chega de Saudade – Tributo a João Gilberto” é um projeto inédito da cantora, compositora e percussionista paulista, Regina Benedetti com seus músicos em formato Trio, composto por Esdras Nunes – pianista, arranjador e que assume o posto de diretor, musical); Hamilton Thome – baterista; e Alexandre de Carvalho Sousa (Contrabaixo). O show é uma homenagem ao criador da Bossa Nova que revolucionou a música brasileira tornando-a reconhecida e respeitada mundialmente, pois possui elementos do samba sincopado. Regina Benedetti compõe ritmos tipicamente brasileiros passeando pelo “Samba”, “Ijexá”,” Xote”, “Baião”, “Maracatu’” dentre outros ritmos brasileiros com sofisticação do jazz.

O Projeto foi aprovado pelo Edital ProAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº2021 (temporada show 2022).

21/11 – 19h – Coral de Violas “A Voz do Sertão” – Santa Casa

Sinopse: O Coral de Violas “A Voz do Sertão” é um dos núcleos de atividades promovidas pelo Centro de Folclore de Votuporanga. O Coral reúne a prática do canto, acompanhado por violas caipiras e violões, com repertório que abrange o vasto cancioneiro popular sertanejo de raiz.

22/11 – 9h – Apresentação de Violino, Mariane Lagoin – Prefeitura

22/11 – 10h – Apresentação de Violino, Mariane Lagoin – Santa Casa

22/11 – 14h – Apresentação de Violino, Mariane Lagoin – Lar São Vicente de Paulo

Sinopse: A violinista, Mariane Lagoin, professora da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” realizará performances musicais no dia do Músico, envolvendo a todos com um repertório especial ao som do violino.

22/11 – 19h30 – Audição dos alunos da Escola Municipal de Artes – Centro de Convenções

Sinopse: A Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” apresentará ao público uma amostra das atividades desenvolvidas em seus cursos regulares de música. Ao todo, quase uma centena de alunos participará da audição, que marca o encerramento do segundo semestre letivo de 2022 dos projetos coordenados pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. atualmente em fase de formação, em segmentos diversos, como: violão popular, flauta doce, percussão e bateria, e, ainda, instrumentos de orquestra, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. No repertório, músicas populares bastante conhecidas e temas de filmes com arranjos específicos para pequenas orquestras.

22/11 – 20h30 – Banda Musical Zequinha de Abreu – Praça Santa Luzia (Feira)

Sinopse: Banda Musical “Zequinha de Abreu” leva alegria e descontração a todo o tipo de público que já tiveram a oportunidade de presenciar o seu trabalho no decorrer da sua existência. Com o amor e o carinho dos mais de 30 músicos que a compõem. A apresentação musical é composta de músicas orquestradas e cantadas, de vários estilos e ritmos, desde o clássico ao popular e também músicas de grupos que marcaram época de cantores nacionais e também sertanejos.

23/11 – 20h – Coral “Canto Livre” – Centro de Convenções

Sinopse: O Projeto Coral “Canto Livre” é uma ação de iniciação musical, desenvolvida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, em parceria com a Zarsi Produções Artísticas, por meio do músico Marcio Zarsi, visando ao desenvolvimento de técnicas vocais com aulas práticas, teóricas e de história da música para jovens e adultos. Entre os objetivos do projeto estão: incentivar a prática do canto coral e o desenvolvimento das potencialidades musicais dos participantes; trabalhar técnicas como respiração, fonação, projeção vocal e corporal, visando a melhoria da expressão interpretativa; e iniciar os participantes na teoria musical e na história da Música Popular Brasileira, por meio do conhecimento da biografia de importantes nomes do cancioneiro nacional.

24/11 – 20h – Banda Musical Zequinha de Abreu – Praça São Bento (Feira)

Sinopse: Banda Musical "Zequinha de Abreu" leva alegria e descontração a todo o tipo de público que já tiveram a oportunidade de presenciar o seu trabalho no decorrer da sua existência. Com o amor e o carinho dos mais de 30 músicos que a compõem. A apresentação musical é composta de músicas orquestradas e cantadas, de vários estilos e ritmos, desde o clássico ao popular e também músicas de grupos que marcaram época de cantores nacionais e também sertanejos.

25/11 – 20h – Encontro Blues – Centro de Convenções

Sinopse: O Projeto “Encontros Blues” é a primeira edição experimental de um evento que se pretende contínuo, proporcionando o intercâmbio entre diferentes artistas da música ‘blues’ no formato de um show partilhado, onde cada um se apresenta individualmente e em parceria com outro artista, tem como intenção movimentar a cena de música ‘blues’ e de improvisação, trazendo ao teatro um estilo de música ao qual o público em geral não costuma ter acesso.

Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.