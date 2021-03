Prefeitura prorroga prazos de vencimento de tributos e parcelamentos

A Prefeitura de Votuporanga prorrogará os prazos de vencimentos de tributos e parcelamentos que estavam previstos para a próxima semana, durante o período de vigência do Decreto nº 13.195, que vai da meia-noite do dia 21 às 6 horas do dia 29 de março. Os vencimentos serão prorrogados para o próximo dia útil.