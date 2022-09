Prefeitura prorroga inscrições para processo seletivo de intérprete de Libras

Prorrogação também altera a data e horário das provas práticas e objetivas para o dia 25 de setembro, às 14h, no CEM Profº Faustino Pedroso.

Visando ampliar a oportunidade de novos inscritos, a Prefeitura de Votuporanga prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo nº 005/2022 para contratação temporária de Profissional da Educação VII – Tradução e Interpretação de Libras, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento de R$ 3.967,16. Os profissionais irão atuar nas escolas municipais, atendendo aos alunos que apresentam necessidades, e também em eventos realizados pela Secretaria da Educação.

O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (9.set), renovando o período para até o dia 16 de setembro. Com isso, também ficam alterados a data e horário das provas práticas e objetivas para o dia 25 de setembro, às 14h, no CEM Profº Faustino Pedroso. As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora do processo https://portal.alphaselecoes.com.br/ , no valor de R$ 70,00.

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 18 e 75 anos e comprovar ensino superior completo com proficiência na tradução/interpretação de Libras/Língua portuguesa ou curso superior de licenciatura plena e curso de formação de tradutor e

intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa – LIBRAS, com no mínimo 120 horas, promovido por instituições de ensino superior ou instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos –

FENEIS/MEC.

A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo Simplificado são de responsabilidade da empresa Alpha Concursos.

Títulos

Candidatos que possuírem Doutorado, Mestrado ou Pós-Graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360h somarão pontos para classificação. Os títulos deverão ser apresentados através do site da empresa até o último dia das inscrições, por meio de cópia digitalizada.

Mais informações podem ser consultadas diretamente no edital que também está disponível no site da Prefeitura, através de Concursos Públicos – Processo Seletivo Simplificado 05/2022.