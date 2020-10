Prefeitura promoverá Dia D de campanhas da Saúde neste sábado

“Dia D” será para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, Campanha de Multivacinação e Outubro Rosa.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, realizará, neste sábado (17/10), das 8h às 17h, nas Unidades de Saúde do Município, o “Dia D” de três campanhas, sendo elas: Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, Campanha de Multivacinação e Outubro Rosa.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é determinada pelo Ministério da Saúde, junto ao Programa Nacional de Vacinação, e tem como objetivo atender crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina Pólio Oral (VOP) e manter erradicado o vírus da paralisia infantil.

Campanha Nacional de Multivacinação

Além da vacina contra a poliomielite, as crianças e adolescentes também poderão aproveitar a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação.

O objetivo é atender crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina.

Os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação das crianças para atualização de outras vacinas, como sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças.

Outubro Rosa

Com o objetivo de conscientizar o público feminino sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, o “Dia D” do Outubro Rosa também será realizado neste sábado (17/10), com atendimento nas Unidades, das 8h às 17h.

A Secretaria da Saúde orienta sobre a importância de realizar exames preventivos, pois a detecção precoce do câncer de mama reflete em maiores índices de cura.

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 90, mesma época em que o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovido anualmente em diversos países.

Mais informações sobre a programação do Outubro Rosa em Votuporanga podem ser obtidas nas Unidades de Saúde.