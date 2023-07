Prefeitura promove segunda etapa de fiscalização e limpeza de terrenos sujos a partir de 1º de agosto 

Esclarecimentos sobre o serviço podem ser obtidos junto à Divisão da Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700 (ramal 9744).

Começa no dia 1º de agosto e vai até o dia 15 de setembro, a segunda etapa do período de fiscalização e limpeza de terrenos sujos, promovida pela Prefeitura de Votuporanga. O trabalho, normalmente, ocorre três vezes durante o ano. Na primeira etapa o período foi de 1º de março a 15 de abril e a terceira e última está prevista para ser realizada entre 1 de novembro e 15 de dezembro.

O intuito da ação é conscientizar a população e proprietários sobre a importância de manter a limpeza, roçagem e manutenção dos terrenos durante o ano todo. Mantida a irregularidade, a prefeitura providenciará a limpeza, a cobrança do serviço e a autuação, em conformidade com a legislação vigente.

Limpezas e denúncias

Esclarecimentos sobre limpeza de terrenos e denúncias podem ser obtidos junto à Divisão da Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700 no ramal 9744 ou pelo WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, através do (17) 3405-9700 (opção 2). Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br através da seção “Acesso Rápido”” e clicar no ícone “Ouvidoria”.