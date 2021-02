Prefeitura promove lives de carnaval neste sábado e domingo

Neste fim de semana serão realizadas duas noites e uma matinê com programação online que valoriza artistas locais.

Em tempos de pandemia, as lives ganharam cada vez mais espaço e será por meio delas que a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promoverá a celebração do carnaval neste ano, para não gerar aglomerações e respeitando os protocolos de combate à disseminação da Covid-19. Neste fim de semana serão realizadas duas noites e uma matinê com programação que valoriza artistas locais.

A programação poderá ser acompanhada pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga) e também pela fanpage da Prefeitura (facebook.com/prefvotuporanga).

No sábado (13), a Banda Gênius e a Banda Musical Zequinha de Abreu apresentarão repertório de marchinhas e axé, das 20h às 22h, direto do Centro de Convenções para tvs, tablets e smartphones.

No domingo (14), a Zequinha de Abreu também conduz a matinê, das 15h às 17h; e à noite, das 20h às 22h, as Bandas Jovem Capri e Forró Travesso agitam as telinhas.

Além de proporcionar entretenimento para população, o evento online também é uma forma de promover os artistas locais que foram contemplados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc. “Essa foi uma maneira que organizamos de não deixar essa data passar em branco e valorizar nossos artistas. Desde o ano passado, com o início da pandemia, aprendemos a nos reinventar e é em momentos como este que temos orgulho de sermos um povo com criatividade e determinação”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.