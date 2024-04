Prefeitura promove campeonatos de futebol no Mário Covas e na Ferroviária 

Futebol de campo e de salão são algumas das 39 modalidades esportivas que a Secretaria de Esportes e Lazer oferece para a população de Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga promove campeonatos em diversas modalidades como forma de incentivar o esporte amador no município. Durante os meses de março, abril e maio, os amantes do futebol podem prestigiar as partidas de duas competições: 1º Campeonato de Futsal Pratas da Casa, com jogos no Ginásio Mário Covas; e 1º Campeonato Master de Minicampo, no Complexo Faies Habimorad, o Campo da Ferroviária.

Além destes campeonatos que estão com as disputas em andamento, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura também iniciará, no dia 1º de maio, o Campeonato Amador Municipal 2024, que neste ano homenageará “Wellington Roberto da Silva (Vulto)”. Os jogos serão realizados nas manhãs de domingo. Em breve, será divulgada a tabela com as 16 equipes inscritas e as disputas.

1º Campeonato de Futsal Pratas da Casa

O 1º Campeonato de Futsal Pratas da Casa masculino adulto tem como homenageado Márcio Noveli Ferreira, teve início na segunda-feira (1º.abr) e segue até o dia 3 de maio. Com 16 equipes inscritas, sendo dez de Votuporanga e seis da região, as partidas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, no Ginásio Mário Covas, sempre em dois horários: às 19h30 e 20h30.

Na 1ª rodada, Prado Móveis venceu Barbearia Futebol Clube por 3 a 1; e Amigos Futebol Clube ganhou do time da Secretaria de Esportes de Votuporanga, por 5 a 3. Nesta quarta-feira (3), Bulls FC enfrenta Papaléguas FC no primeiro jogo da noite; e Sport Clube Gapira pega o Valentim Gentil FC. E, na sexta-feira (5), o Pato Branco FC joga contra A Tropa na primeira partida; e Ebenézer FC encara o Ponte Preta.

1º Campeonato Master de Minicampo

O 1º Campeonato Master de Minicampo homenageia Waldenir Aparecido Cuim, começou no dia 10 de março e vai até 12 de maio. A competição conta com seis equipes inscritas, sendo cinco de Votuporanga e uma de Cosmorama. Voltado para homens com 40 anos ou mais, a primeira edição do Campeonato Master de Minicampo agita as manhãs de domingo com partidas às 8h15 e 10h, sempre no Complexo Faies Habimorad, o Campo da Ferroviária.

Na 3ª rodada do Campeonato, Unidos da Sul goleou Cosmorama Esporte Clube por 8 a 4 e Palmeirinha empatou com S.E. Nacional em 3 a 3. As equipes que se enfrentam no domingo (7), pela 4ª rodada serão: SE Nacional contra Ipiranga FC; e FCC Votuporanga contra Palmeirinha FC.

O futebol de campo e de salão são algumas das quase 40 modalidades esportivas que a Secretaria de Esportes e Lazer oferece para a população de Votuporanga. “Além destes campeonatos, oferecemos apoio também para atletas de outras modalidades que levam o nome de Votuporanga para diversos cantos da região, do Estado e também do Brasil”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.