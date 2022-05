Prefeitura presta contas das ações realizadas nos últimos 500 dias 

Mais de 20 obras em andamento e ações voltadas às áreas social, de saúde, segurança, habitacional, econômica e educacional estão entre as medidas apresentadas.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou campanha de prestação de contas das ações de governo realizadas nos últimos 500 dias. Entre os trabalhos apresentados estão mais de 20 obras em andamento, além de ações nas áreas social, de saúde, segurança, habitacional, econômica e educacional.

Entre as obras, constam as construções da ciclovia na Estrada do 27, das Areninhas Esportivas, da Clínica Pet e da ponte sobre o Córrego Boa Vista; além do recapeamento; as ampliações e reformas de escolas municipais nos bairros São João, Pacaembu e em Simonsen; a interligação das Avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira; a reconstrução da ponte no 6º Distrito, a recuperação de 20 km de estradas rurais, a reforma do Cras Norte, entre outras. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 26 milhões em obras públicas.

Saúde

O Hospital de Campanha junto com o Ambulatório Pós-Covid estão entre as ações de enfrentamento à pandemia, que assolou o mundo todo. Entre os destaques na área da saúde, também constam o Programa +Saúde que acelerou a fila de espera de 5 mil exames de ultrassonografias, raios-x, endoscopias e colonoscopias. A instalação da Sala de Exames por Imagem no Hospital do Pozzobon também constou nas principais ações da área, já que a estrutura era aguardada há mais de 20 anos por moradores da região norte.

Educação

Na Educação, foram destaques a instalação de mil novas câmeras de monitoramento nas salas de aula, bem como a leitura biométrica e botão do pânico para aprimoramento da segurança de profissionais e também dos alunos. As ferramentas tecnológicas como lousas e cadernetas digitais e notebooks para os professores; a entrega de 120 mil kits de alimentação e a contratação de profissionais de libras e técnicos da Educação para atendimento de crianças com necessidades especiais também compõem as medidas implantadas pelo Governo Municipal.

Social

No Social, foram entregues mais de 60 mil marmitas pelo programa Prato Solidário, coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com as entidades assistenciais, além de 15 mil cestas básicas distribuídas e R$ 10 milhões repassados às entidades para atendimento de famílias em vulnerabilidade.

Outra importante ação é o programa de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton que está em andamento. A Prefeitura já destinou a área onde serão construídas as casas para abrigar as famílias que esperam essa conquista há mais de 50 anos.

Economia

Na Economia, o EmpregaVotu que facilitou o acesso na busca pelo emprego foi destaque como também a desburocratização de processos, a modernização das compras públicas e o incentivo econômico para empresas que querem se instalar ou ampliar suas atividades no município.

Segurança

Na Segurança, o Município foi contemplado com novas viaturas para a Polícia Militar intensificar a Patrulha Rural e Força Tática, além da implantação da Atividade Delegada também na zona rural.

Cultura

E na Cultura, os destaques foram a volta do FLIV para o calendário de aniversário da cidade e os mais de R$ 280 mil investidos em programas de incentivo aos artistas locais realizarem apresentações.

O material completo está disponível no site e também nas redes sociais da Prefeitura, além de veículos de comunicação da cidade.