Prefeitura oferece curso gratuito de Jardinagem

Interessados podem se inscrever por meio de formulário on-line até o dia 24 de novembro; realização em parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga.

Oportunidade totalmente gratuita para despertar o jardineiro que habita em você! A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), está com inscrições abertas para o curso de Jardinagem, que será realizado de 27 a 30 de novembro, das 8h às 17h, com aulas teóricas e práticas, no Sítio Haras Dal Bem, que fica na estrada do Barreiro.

Interessados a partir de 18 anos podem se inscrever até o dia 24 de novembro por meio do link https://linktr.ee/turismovotu As vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.

Durante a capacitação que terá carga total de 32 horas, serão apresentados módulos abordando assuntos como: Interpretação do Croqui/Projeto, Reconhecimento e Avaliação da Área, Identificação e Manutenção de Ferramentas e Equipamentos, Preparo do Solo, Sistema de Drenagem, entre outros.

O objetivo da realização de cursos gratuitos como este, é oportunizar à população uma possibilidade de conhecer e, ao mesmo tempo, ampliar o desenvolvimento do turismo rural do município.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo (17) 3405-9670.