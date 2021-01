Prefeitura oferece apoio para Vikstar contratar 500 profissionais

Interessados nas vagas abertas pela Vikstar podem agendar entrevista pelo e-mail selecaovotuporanga@vikstar. com.br ou (17) 99721-0825. Os candidatos para operador de telemarketing devem ter Ensino Médio completo, Informática Básica e pelo menos 18 anos. São diversos benefícios, entre eles salário fixo + variável, carga horária diferenciada, convênio com faculdades, vale alimentação/refeição, planos médico e odontológico, seguro de vida e vale transporte.

A Vikstar está localizada junto à área de construção do North Shopping Votuporanga. Possui cerca de 4 mil metros quadrados e toda estrutura tecnológica necessária para o ramo de atuação.

A empresa prestadora de serviços no ramo de Contact Center foi a que mais cresceu nos últimos anos com abrangência nacional. Atua com clientes fortes no segmento de telefonia realizando serviços ativos e receptivos, cumprindo exigências de excelência em desempenho e qualidade.