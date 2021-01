Prefeitura notifica supermercados a cumprir regras sanitárias

Vigilância Sanitária fará fiscalização preventiva neste final de semana nos estabelecimentos essenciais que estiverem abertos.

Em razão do aumento no número de casos de coronavírus na região e a determinação das regras da fase vermelha do Plano São Paulo aos finais de semana, a Prefeitura de Votuporanga notificou, nesta sexta-feira (29), todos os supermercados do município para que cumpram as regras sanitárias de atendimento ao público e de proteção aos funcionários no combate à Covid-19.

Entre medidas estão o controle de entrada e permanência de clientes nas lojas, maior higienização de cestos, carrinhos e demais espaços, medição de temperatura de todos os clientes e disponibilização de pontos de álcool em gel, bem como o uso obrigatórios de equipamentos de proteção individual para todos os funcionários.

Neste final de semana só podem funcionar os serviços considerados essenciais no âmbito estadual, tais como: farmácias, padarias, conveniências, supermercados, mercearias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo, transportadoras, oficinas de veículos, atividades religiosas, hotéis, pousadas, bancos, casas lotéricas e pet shops. Em todos os casos é proibido o consumo de bebidas e alimentos no local, o que também será alvo de fiscalização.

Os demais serviços de alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias e similares, podem atender através de serviços de delivery, drive thru ou retirada, sendo proibido o acesso interno aos estabelecimentos.

Óticas

A fiscalização também vai acompanhar o funcionamento de óticas, consideradas serviço essencial de saúde, pois comercializam produtos classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Essas empresas estão autorizadas a abrir durante a fase vermelha, porém, apenas para a comercialização de itens de saúde visual, sendo vedada a venda de todos os demais produtos não essenciais.

Feiras Livres

O funcionamento das feiras livres, conforme o Plano São Paulo, é permitido durante a fase laranja, que vale de segunda à sexta, das 6h às 20h, desde que se respeitem as recomendações dos órgãos de saúde. Após às 20h e aos finais de semana, é vedado o consumo no local e permitido apenas serviços de entrega ou retirada. Os feirantes também serão notificados e haverá fiscalização para se cumpra as medidas.

Bancos

O Procon Votuporanga também está fazendo um trabalho de orientação e fiscalização de funcionamento dos bancos, para que se respeite as regras sanitárias neste período pandêmico. Na próxima semana, as ações vão se intensificar.